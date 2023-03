Principes de la photographie de tous les jours. 30 clés pour exprimer sa créativité

Pour Nicolas Croce, exprimer sa créativité est un besoin vital. Parce que la photographie a cette faculté d'aiguiser notre oeil et d'éveiller notre curiosité, il pratique la photographie de tous les jours. Elle est pour lui une véritable façon de vivre, ainsi qu'un outil d'épanouissement et de développement personnel. Il énonce, dans cet ouvrage, 30 principes pour aider les lecteurs à surmonter leurs blocages, à aborder leur pratique et à voir leur environnement autrement pour enfin créer des images qui leur plaisent.