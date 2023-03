Maîtriser Linux. Un guide complet à l'heure du cloud computing

Ce qu'il faut savoir pour développer et gérer un réseau Linux à l'époque du cloud computing Linux est un système llibre et gratuit qui a évolué ces 10 dernières années en intégrant des fonctionnalités de type cloud computing. Ce livre entièrement à jour sur les dernières évolutions concernant les distributions les plus utilisées de Linux donne la part belle à l'aprentissage des fonctionnalités cloud de Linux. les systèmes Flatcar et Bottlerocket sont particulièrement mis en avant. Au programme : Utiliser Linux comme un environnement moderne plutôt que de le limiter à l'administration pure Utiliser les composants sensibles comme le noyau, les scripts et la ligne de commande Se familiariser avec les contrôles, les fichiers systèmes et les containers. Travailler en réseau avec les DNS Les machoines virtuelles et les pocessus de sécurité