Délicieusement sombre et sinistrement enchanteur, ce Tarot du grimoire obscur vous aidera à vous connecter avec votre ombre intérieure. D'étranges créatures et de puissants sorciers habitent des paysages sauvages - un royaume inspirant où la magie est une réalité. Ce superbe tarot aux puissantes illustrations est idéal pour les magiciens, les sorcières, et toute personne qui veulent découvrir leur côté obscur caché dans son inconscient.