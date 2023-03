Loner Life in Another World Tome 7

L'approvisionnement en produits indispensables est subitement interrompu, et les effets néfastes sur la vie des habitants se font rapidement ressentir. Par ailleurs, une étrange jeune fille apparaît et prend Haruka en filature ! Il s'agit en réalité d'une détective privée recrutée par la ville voisine... " Notre ennemi vient de Nalowgi, le territoire voisin ! Mais je protégerai Omui !! " La guerre est déclarée entre Haruka et le seigneur de Nalowgi !