Petit Futé Lisbonne. Edition 2023. Avec 1 Plan détachable

La légende raconte qu'Ulysse aurait fondé Lisbonne, mais sa création remonte en fait aux Phéniciens, il y a 3000 ans. Ils la nommèrent Alis Ubbo "la rade délicieuse". Elle ne cessa de grandir et de prospérer jusqu'au terrible tremblement de terre de 1755. Devenue ville européenne de la culture depuis 1994, Lisbonne était en 1998 la ville de la dernière exposition mondiale du XXe siècle. Le rédacteur présente le Lisbonne de la vie quotidienne, où chaque quartier a son ambiance, et son charme, à l'image du film de Wim Wenders. On y découvre la vie qui fourmille au milieu des maisons centenaires et toutes les aspirations de la jeunesse, au gré de promenades.