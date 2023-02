Les algorithmes font-ils la loi ?

C'est un fait : les algorithmes rythment nos vies. Or, peu d'entre nous en maîtrisent les subtilités. Pourtant, il est aujourd'hui capital de comprendre leur fonctionnement, d'anticiper leur développement, de l'encadrer et de l'accompagner. Car si les algorithmes ne peuvent faire la loi, ils l'influencent et en orientent la pratique. Mal employés, ils deviennent une menace pour la transparence et l'équité. Bien maîtrisés, ils peuvent guider ceux qui la font et l'exercent afin de garantir un traitement égalitaire. Consciente du défi qui nous attend, Aurélie Jean nous appelle à dompter les algorithmes à travers des lois souples et anticipatrices, afin de ne rien sacrifier au progrès tout en les pensant dans la plus grande objectivité. Dans une démonstration toujours fine et pédagogique, Aurélie Jean démystifie le pouvoir des algorithmes. Le Figaro. Ce travail salutaire de pédagogie pose en termes accessibles toutes les équations des algorithmes désormais au coeur de notre vie quotidienne. Ouest France. Un livre passionnant. France Inter, "Le Grand Face-à-face" . Prix Turgot 2022.