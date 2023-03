Fleur de sang

En s'éprenant de Marguerite, fille unique de l'exécuteur des hautes oeuvres pour la ville de Joigny, Charles a tout perdu : son grade de lieutenant dans l'armée du Roi-Soleil, son titre de comte, et surtout l'amour et l'estime de son père. Une fille de bourreau ne pouvant convoler qu'avec un autre bourreau, Charles doit aussi apprendre les macabres ficelles de ce métier si redouté qui le condamne à vivre au banc de la société. Mais, comme pour conjurer la mort qui partout les suit, les bourreaux ont développé le précieux savoir des guérisseurs. A peine Charles acquiert-il une réputation pour la qualité de ses onguents que Marguerite se retrouve la proie d'un mal étrange qui menace sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. A la recherche du remède ultime, Charles engage son destin sur de bien dangereuses voies. En ce siècle où magie et superstition coudoient la médecine, lorsqu'on dîne avec le diable, mieux vaut se munir d'une longue cuillère... surtout quand on en vient à déterrer les morts.