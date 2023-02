Le journal du non. "Non." est une phrase complète

"Non". est une phrase complète ! Vous êtes allergique aux chats, mais vous gardez encore le matou de tante Muriel ? Vous auriez bien aimé allé vous détendre en terrasse, mais c'est encore à vous que le boss a demandé de boucler un dernier dossier ce soir ? Vous avez encore accepté de rendre un dernier service à votre ex ? Ce journal est pour toutes ces fois où vous vouliez hurler NON mais où vous ne l'avez pas fait. Prenez votre stylo et apprenez à construire de belles frontières bien nettes qui diront pour vous : NON.