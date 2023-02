Lonely World Tome 4

Une fillette et son protecteur golem sur les traces de l'humanité disparue... Shii apprend, au contact de Sufi, qu'elle n'est qu'un clone ! Pour ne rien arranger, le programme de mise au rebut de Bulb s'est de nouveau déclenché, et le golem a définitivement quitté la petite fille. Désormais seule et désespérée, elle laisse Teefer la conduire au palais royal... Là, elle découvre l'existence du nuage cérébral, une sorte d'arche dans laquelle les consciences des habitants de la cité sont conservées, en attendant le jour où ils pourront regagner leurs corps de rechange. C'est à ce moment qu'apparaît soudain le souverain du royaume, un tyran cruel et violent qui semble vouloir détruire le dernier espoir de l'humanité ! Entrez dans l'univers à la fois poétique et inquiétant de Lonely World, où l'humanité a repoussé trop loin les limites de la science...