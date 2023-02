Martin Barré, né le 22 septembre 1924 à Nantes, mort en juillet 1993 à Paris, est un peintre abstrait français. Martin Barré réalise à partir des années 1960 une peinture abstraite qui n'est ni informelle, ni géométrique. Remarqué par Pierre Restany pour une oeuvre de 1960, il cherche plus à révéler l'espace, par exemple par le tracé d'une ligne, qu'à produire des formes. Il trace cette ligne en appliquant le tube directement sur la toile, ou plus tard à la bombe aérosol. Au cours des années 1970, son travail s'organise à travers cinq séries qui suivent un protocole identique : il trace un fragment de grille oblique sur un fond blanc, hachure ou marque certaines cases puis recouvre le tout d'un voile plus ou moins blanc, recommençant éventuellement plusieurs fois. Dans les années 1980, il redonne de l'importance à la couleur et sa peinture devient plus géométrique