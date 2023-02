Le miracle des émotions. 8 raisons d'écouter vos peurs et votre coeur

Vous naviguez dans ce monde sans savoir pourquoi vous êtes là et sans connaître ce qui est essentiel pour vous. Les peurs de déplaire, de vous faire avoir ou de passer à côté de votre vie, vous empêche de prendre conscience de votre valeur. En vous reliant à vos émotions, vous prenez conscience de vos capacités créatives. Vous entrez dans votre part sensible et vibratoire pour comprendre que le monde qui vous entoure, dispose de ces mêmes qualités. De cette découverte, vous intégrez ce qui se déroule en vous et ce que cela déclenche autour de vous. Votre ressenti compte pour évoluer, grandir et vivre pleinement. L'habitude de cacher vos émotions pour vous protéger a fini par mettre en péril votre santé mentale et vos relations. Apprendre à les accueillir, leur permettre d'exister, est le chemin idéal pour vous libérer de celles qui vous encombrent par leur douleur. Dans ce livre, Nathalie Lamboy vous partage son expérience et sa perception de l'intérêt de découvrir vos peurs et aussi de maintenir en santé votre coeur. Elle propose également des exercices de réflexions pour vous aider à vous réconcilier avec ce qui peut vous aider à créer votre bonheur, et ce sont vos émotions.