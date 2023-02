Le Grand Méchant Loup et ses 14 loupiots

Ce matin-là, l'histoire des trois petits cochons aurait dû se dérouler normalement. Mais voilà, ce lundi, l'école des louveteaux était fermée. Et donc, le grand méchant Loup qui, et on ne le sait pas toujours, était père de 14 enfants, se retrouva obligé de les garder. Point d'autre solution que de les emmener avec lui au travail. Et voilà comment un grand conte classique nous fait nous tordre de rire à nouveau.