L'école de Palo Alto. Une approche systémique des relations humaines

L'école de Palo Alto, un tournant dans l'histoire des idées, en communication, management, psychologie, psychiatrie. L'école de Palo Alto, plus de 70 ans après son point de départ, continue d'exercer une influence intellectuelle considérable. Certaines expressions frappantes sont devenues des slogans : " on ne peut pas ne pas communiquer ", " le problème c'est la solution ", " empêcher le patient de se soigner ", ou des notions vulgarisées comme celles de feed-back, de double-bind ou de " métacommunication ". Ce courate de pensée présente trois grandes orientations : une théorie de la communication ; une méthodologie du changement et de l'intervention ; une pratique thérapeutique profondément novatrice. Il est né de la rencontre de personnalités éminentes appartenant à différentes disciplines : Gregory Bateson, Hanz von Foerster, Virginia Satir, John Weakland, Jay Haley, Don Jackson ou Paul Watzlawick. Les auteurs de l'ouvrage montrent la cohérence profonde de la démarche qui articule pensée globale (systémique) et action singulière. Une approche pour penser les défis contemporains.