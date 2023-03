Maladie de Parkinson. Ma guérison sans chimie

La maladie de Parkinson est guérissable ! Cela paraît incroyable ? Manfred J. Poggel sait de quoi il parle. Il souffrait lui-même de cette maladie à un stade avancé. La médecine traditionnelle ne lui offrant aucune perspective de guérison, il se mit à chercher les causes de la maladie et à explorer des méthodes thérapeutiques alternatives. Il commença une vie nouvelle sans chimie. Depuis deux ans, il est considéré comme guéri - ; et même ses nombreuses pathologies préexistantes ont disparu. L'auteur présente les 30 formes de thérapies différentes qui lui ont permis de guérir. Il ne fait aucune promesse, mais décrit son chemin de guérison tout à fait personnel, qui le conduisit vers de nouvelles approches thérapeutiques : la désacidification, la méditation, l'acupuncture, l'homéopathie, l'ayurvéda, l'argent colloïdal, le yoga, la cure Breuss, et bien d'autres. Sa principale préoccupation consiste à suggérer de nouvelles pistes permettant le dépistage précoce de la maladie de Parkinson. Grâce à des conseils avisés et à de nombreuses fiches pratiques, il montre la voie à tous ceux qui sont disposés à s'ouvrir à de nouveaux schémas de pensée et qui font le choix d'une guérison sans chimie.