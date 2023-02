Un potager productif et naturel

Devenir le plus autonome possible vis-à-vis de son alimentation constitue un véritable choix de vie, que font de plus en plus de Français. Ce livre propose un retour d'expérience d'un jardinier amateur qui récolte aujourd'hui 500 kg de fruits et légumes sur une surface de seulement 200 m2. Produire pour sa famille une alimentation saine et exempte de produits chimiques dangereux pour la santé, faire des économies mais aussi prendre du plaisir au quotidien, c'est le choix que Denis Mayençon a fait il y a 10 ans. D'un petit potager de 20 m2, il a, année après année, échecs après échecs, réussites après réussites, augmenté la surface de son terrain dédiée à la production de légumes et de fruits. Dans cet ouvrage, il présente un ensemble d'informations techniques et pratiques qui permettront au lecteur de rapidement démarrer et progresser, pour augmenter sa production et atteindre facilement plus de 500 kg de récoltes sur une surface relativement réduite de 150 ou 200 m2. Deux chapitres sont consacrés à la conservation des récoltes et à la production de ses propres graines, essentiels dans la recherche d'autonomie.