Conseiller et accompagner le patient atteint de la maladie de Parkinson à l'officine

Bien que couramment rencontrée à l'officine, la maladie de Parkinson demeure souvent un sujet complexe pour l'équipe officinale, tant dans l'accompagnement des patients et de leurs proches, que dans le conseil associé aux traitements. Cet ouvrage a pour objectif de remettre à niveau les connaissances de l'équipe officinale, indispensables à un accompagnement de qualité, sur une pathologie qui touche plus de 200 000 Français. Rappels cliniques et pharmacologiques, cas de comptoirs, encadrés, points de vigilance et chapitres pratiques viennent illustrer le rôle majeur du pharmacien d'officine dans la prise en soin des patients. Disponibilité, écoute, adaptabilité et expertise neuropharmacologique sont des compétences essentielles que le pharmacien se doit de développer pour un conseil optimisé. Par sa dimension pluridisciplinaire et " pratico-pratique ", cet ouvrage vise à redonner sa place au pharmacien dans l'accompagnement quotidien des patients et de leurs proches, et à en faire un interlocuteur incontournable de l'équipe médicale.