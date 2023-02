Un terrible secret hante ces murs... Dans l'impasse de Needless Street se dresse une maison isolée et solitaire, à l'image de son propriétaire, Ted Bannerman, un étrange personnage. Dee, qui vient d'emménager dans la maison voisine, est persuadée qu'un terrible secret pèse sur les lieux. Ted aurait-il un lien avec cette disparition d'enfant survenue onze ans plus tôt dans les environs ? Que se passe-t-il vraiment derrière la porte de la dernière maison avant les bois ? Quelque chose est bien enterré dans la forêt. Mais ce n'est pas ce que vous pensez... La Dernière Maison avant les bois est en effet l'un des romans les plus inattendus qu'on ait lus depuis longtemps - et certainement celui dont vous aurez le plus envie de parler cette année.