La Petite Sorcière qui n'aimait pas ranger. Mets de l'ordre dans tes jouets et dans tes idées

Un conte d'éveil sur un thème très attendu par les parents : le rangement ! Ce nouveau voyage au coeur de la collection des contes d'Ankaa entraînera le jeune lecteur à l'école des sorciers, où Alba fait sa rentrée. Entre les cours de potion et les jeux avec les elfes, la petite fille s'amuse beaucoup. Mais, jour après jour, sa chambre prend des allures de château hanté. Robes de sorcière crasseuses, balai magique introuvable, chaudron poisseux... Elle ne parvient plus à s'y retrouver et les catastrophes s'enchaînent. Heureusement, son chat Xao, passé maître dans l'art du rangement, compte bien lui enseigner les règles d'or de l'organisation. Ce conte montre aux enfants l'importance de bien mettre en ordre ses affaires et ses idées. Grâce aux règles de Xao - ranger un peu tous les jours, commencer par le plus pénible, noter ce qui est à faire -, ils gagneront en maturité et en fierté. Comme Alba, libérer de l'espace physique et mental leur permettra d'expérimenter d'autres choses... magiques ! Stéphanie Abellan habite dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan.