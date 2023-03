3 minutes pour comprendre comment pensent les génies

Les génies ne cessent de nous fasciner par le caractère extraordinaire de leurs compétences ou de leurs productions ! Les oeuvres de Mozart lui sont apparues dans leur intégralité sans véritable effort. Ramanujan, un jeune mathématicien autodidacte né dans les bas-fonds de l'Inde, est parvenu par ses propres moyens à résoudre des milliers de théorèmes insolubles. En plein dix-neuvième siècle, la fille naturelle de Lord Byron a conçu une machine fonctionnant comme un ordinateur moderne... Mais que se passe-t-il dans la tête des génies ? Comment comprendre cette créativité hors du commun permettant tout à coup à l'humanité de faire un bond miraculeux ? Y a-t-il quelque chose de particulier dans l'assemblage des neurones de leur cerveau ou dans leur psychisme ? Voici le premier ouvrage grand public reliant génie, neurosciences et psychologie. En 7 chapitres, il vous livre des clés nouvelles permettant de pénétrer dans les régions les plus secrètes du cerveau des génies. A travers 50 profils, vous découvrez ce qui caractérise le fonctionnement de leurs pensées, les modes d'expression de leur créativité et les paramètres qui y concourent.