Le poker pour les nuls. 2e édition

Laissez-vous gagner par la fièvre du jeu ! Le poker est sans doute le plus mythique et le plus fascinant des jeux de cartes. Après la vague "poker" d'il y a quelques années, ce jeu reste l'un des plus populaires en France. Jeu de hasard mais surtout de stratégie, le poker est une discipline aux ressorts psychologiques très puissants. Pour gagner, il faut de la patience, de la combativité, un sacré sang-froid, et une bonne dose de bluff ! Avec Le Poker pour les Nuls, ce jeu extraordinaire sous toutes ses formes n'aura plus de secrets ! Découvrez comment... Adopter une stratégie pendant les parties Participer à des tournois de poker Bluffer vos adversaires Gérer votre argent et tenir vos comptes