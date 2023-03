The Lost Boys Tome 3 : Dans le puzzle de mon coeur

Au lycée de Santa Cruz Central, on les appelait les paumés, les exclus, les cinglés. Mais la plupart d'entre nous les connaissaient comme les "Lost boys" ... Ronan Wentz est allé en enfer, en est revenu et il en porte les cicatrices qui le prouvent. Pire encore, le sang d'un monstre coule dans ses veines, mais après dix ans de placement en famille d'accueil, Ronan, 18 ans, retrouve enfin sa famille. Son oncle lui offre un toit et le met au travail, gérant un complexe d'appartements miteux à Santa Cruz, en Californie. Mais une seconde chance reste une seconde chance. Ronan devient un chasseur solitaire, un justicier, arpentant les rues la nuit pour éloigner les cauchemars. S'il peut utiliser la colère qui brûle dans son sang contaminé pour protéger au lieu de blesser, peut-être trouvera-t-il alors l'absolution qu'il recherche. Puis il rencontre Shiloh. Shiloh Barrera a l'air d'avoir tout pour elle. Elle est intelligente, ambitieuse et pleine de créativité artistique qu'elle canalise dans la fabrication de magnifiques bijoux uniques. Mais l'attitude froide et déterminée de Shiloh n'est qu'une façade. Ses démons la poussent à réussir autant que son ambition - à prouver sa valeur à la mère qui ne supporte pas de la regarder et qui cache ses propres secrets. Lorsque Shiloh et Ronan se rencontrent, leur attirance physique est immédiate et torride. Ni l'un ni l'autre ne croit que cela va durer. Tomber amoureux est un rêve impossible réservé à ceux qui sont moins brisés et abîmés qu'eux. Mais aussi dur qu'ils essaient de résister, les sentiments grandissants entre eux semblent inévitables... jusqu'à ce qu'une terrible nuit détruise les rêves de Shiloh et l'avenir de Ronan. Lorsque la fumée se dissipe et que les cendres se posent, ils doivent faire un choix : laisser leur passé déterminer leur avenir, ou en construire un nouveau avec les pièces brisées de leurs coeurs.