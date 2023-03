Mon coach perso, c'est l'astro ! Manuel pratique

Manuel pratique pour se comprendre, s'accepter, se dépasser avec l'énergie des signes ! L'astrologie mainstream d'aujourd'hui, ça passe ou ça casse ! Analyser votre thème astral dans son entièreté est fabuleux, mais il est indispensable de considérer la disposition de l'être que vous passez au crible. C'est pour cela que toutes les personnes d'un même signe n'agissent pas comme un seul et même clan, même si l'on retrouve des comportements types selon chaque signe astrologique. Votre heure de naissance est ce qui va permettre l'unicité et la précision des informations qu'on lira à travers le thème. Dans ce manuel pratique, vous découvrirez une autre manière d'aborder l'astrologie. L'auteure a répertorié 3 niveaux d'expression pour chaque signe, appelés " niveaux astrologiques ", qui permettent une meilleure compréhension de soi en offrant de réelles perspectives d'évolution. En identifiant également dans quel signe se trouvaient la lune ou votre ascendant à la naissance, vous pourrez identifier vos forces et vos aptitudes pour évoluer positivement, et vous réaliser pleinement !