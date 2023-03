Les bons ressentiments. Essai sur le malaise postcolonial

L'essai roboratif et brillant d'un jeune intellectuel sénégalais, fatigué des querelles fraticides et des surenchères identitaires dans le contexte de promotion de la pensée décoloniale ou post-coloniale. Pour se défaire du poids mortifère du ressassement. Salutaire pour l'Afrique et la France. - Un jeune intellectuel sénégalais brillant, auteur de roman, chroniques et essais puissants - Une préfacière, journaliste et historienne, reconnue apportant une forte caution dans l'analyse de la pensée décoloniale - Un texte très écrit et riche, balayant un demi siècle de l'histoire des idées en Afrique subsahrienne : Léopold Sedar Senghor, Yambo Ouologuem ou Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021 - Un style sans concession, vif et lumineux. - Le 22e titre de la collection de poche Pépites, bien identifiée avec sa couverture kraft et sa gravure de l'artiste France Dumas.