Guetter l'aurore

Eté 1941. Les Brodsky, une famille juive originaire de Russie, ont fui la zone occupée et la menace nazie pour se réfugier dans le sud de la France. Mais, brutalement rattrapés par les nouvelles lois de Vichy, ils se retrouvent en résidence forcée à Saint-Girons, au pied des Pyrénées, dans une grande demeure délabrée. Peu à peu, la vie s'organise. Esther, l'aînée des enfants de la famille, rencontre Clara. L'heure est à l'adolescence, aux premiers émois et aux grandes amitiés. C'est également le temps de l'engagement dans la Résistance, des luttes pour survivre, mais aussi des rafles... Dans la tourmente, Esther et Clara feront tout pour rester maîtresses de leur destin. Mais c'est compter sans la brutalité de l'Histoire. Des décennies plus tard, la petite-fille d'Esther, Deborah, surprend sa grand-mère qui, dans un moment d'égarement, crie un prénom : Clara. Mais lorsqu'elle la questionne, Esther se mure dans le silence. Troublée, Deborah va alors tenter par tous les moyens de reconstituer l'histoire de sa famille et de remonter le fil de ce passé si longtemps gardé secret.