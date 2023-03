Le petit chat de l'Opéra : Bravo, Maestro ! Suivi de Frissons en répétition !

Le petit chat de l'opéra : deux aventures de Tutu, le chaton du Palais Garnier ! Bravo, Maestro : C'est la panique ! Chloé doit remplacer une danseuse blessée, mais elle ne se souvient plus de la chorégraphie. Heureusement, le perroquet Maestro a une mémoire infaillible et connait tous les ballets du répertoire ! Frissons en répétition : Lors d'une répétition de Giselle, Tutu joue à cache-cache avec ses amis. Bien décidé à leur faire peur, il se glisse sous un voile et se transforme en fantôme. Mais, soudain seul sur la scène au milieu du cimetière, ce n'est plus si drôle que ça... Une collection pour les passionnés de danse dès 6 ans