Concours ATSEM et ASEM - Ecrit + Oral Catégorie C. Edition 2023-2024

Intégrer la fonction publique, la collection de votre réussite ! Cet ouvrage s'adresse aux candidats au concours ATSEM ou ASEM. L'ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) assiste l'enseignant sur l'accueil, l'animation et l'hygiène des élèves de maternelle. L'ATSEM est chargé également de préparer et de nettoyer les locaux et le matériel de la classe. - Des tests pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles et faire de vos points forts des atouts. - Une préparation efficace : les connaissances indispensables, des exercices corrigés et commentés, des sujets de concours. - Toutes les épreuves écrites et orales pour franchir toutes les étapes de la sélection. Livre en Ligne : l'intégralité de votre livre accessible en ligne gratuitement (PC/Mac, Tablettes et Smartphones...)