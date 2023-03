"Ce premier roman sensible et surprenant est un voyage au coeur de soi, un pèlerinage intime et troublant. "Tatiana de Rosnay " Un road-movie bouleversant, écrit avec force et intensité. "David Foenkinos Une femme de son temps. Un homme du passé. Une expérience de vie imminente. Pour un voyage interdit. 930 km d'un amour fou à perdre la raison. Au volant de sa vieille Alfa Romeo, Lisa s'élance sur la Route Bleue qui relie Paris à la Méditerranée. Quand des signes mystérieux viennent jalonner son périple. Lisa panique, tente de fuir. Mais un secret bien enfoui la rattrape. Valérie Fayolle nous plonge, avec ce premier roman, aux frontières de l'invisible. Un carnet de route qui évoque le temps perdu, l 'obsession du bonheur, la quête de l'amour inconditionnel et l'incapacité d'oublier. " Un road-movie bouleversant, écrit avec force et intensité. " David Foenkinos