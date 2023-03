Koi Furu Colorful Tome 9

Contre toute attente, le père et la mère de Mashiro ont accepté de laisser leur fille vivre avec Haruto. La lettre qu'Haruto a envoyé à monsieur Ogawa y est certainement pour quelque chose... Les soucis du quotidien du jeune couple passent vite au second plan quand ils découvrent qu'Himeno souffre d'une maladie cardiaque. Le pire, c'est qu'elle refuse de se faire opérer sous prétexte que sa cicatrice serait trop visible sous sa robe de mariée, et qu'elle ruinerait ses rêves de mariage de princesse ! Miyu est désespéré mais comment persuader la jeune fille ? Leurs amis ont peut-être la solution. Les amateurs de romance ne tarissent pas d'éloges sur ce titre plein de tendresse. De façon unanime, la presse comme le web et les réseaux sociaux, le qualifient de rafraîchissant et mignon . Les lecteurs en apprécient la légèreté et l'humour, ainsi que l'élégance du trait de Ai Minase. L'auteure a d'ailleurs fait ses premières armes en étant l'assistante d'Arina Tanemura, mangaka de nombreuses oeuvres connues comme Princesse Sakura, The Gentleman's Alliance Cross ou bien Full Moon.