Les insectes en bande dessinée Tome 7

La BD "pro-bourdon" qui ne manque pas de z'ailes ! Savez-vous que des coléoptères se dirigent grâce aux étoiles et qu'il existe des mouches transparentes ? Savez-vous que des fourmis se constituent de véritables armures minérales ? Et connaissez-vous toutes ces petites bêtes qui servent à élucider les crimes encore mieux que les gendarmes ? Embarquez pour un voyage fascinant au pays des insectes avec ce nouveau tome où on apprend des tas de choses sur les petites bêtes à six pattes tout en s'amusant ! La seule BD sur les insectes qui chasse le cafard ! Inclus : un cahier documentaire.