Une aventure des Spectaculaires Tome 6 : Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne. Les Spectaculaires font leur cirque chez Jules Verne

Les Spectaculaires sont en pleine remise en question : les finances du cabaret des ombres sont au plus mal, et leurs aventures de justiciers masqués ont fait passer leur carrière artistique au second plan. Pour leur prochain spectacle, ils n'ont donc pas le droit à l'erreur ! Alors en pleine recherche d'une ville de province pour pouvoir le tester avant de le jouer face au terrible public parisien, ils sont interrompus par un professeur Pipolet tout à fait bouleversé : son ami Jules Verne lui a écrit et lui demande le rejoindre au plus vite à Amiens. Seul problème : l'écrivain est déjà décédé il y a plus de six ans... Pour les Spectaculaires, plus aucun doute sur la ville qui accueillera les préparatifs de leur spectacle... et leurs prochaines aventures !