Endométriose et fibrome utérin. De la souffrance à l'action

Alors que, chez les femmes en âge de procréer, une sur dix serait atteinte d'endométriose et une sur cinq développerait un fibrome utérin, ces maladies demeurent méconnues, et même taboues. Dans ce livre, coécrit par deux professionnelles de la santé et de la communication, l'explication des affections et des traitements médicaux va de pair avec l'ouverture au vécu des patientes, à l'expérience des professionnels de la santé provenant de différents domaines, et aux thérapies complémentaires. Un ouvrage destiné à toutes les femmes qui souffrent en silence et qui veulent reprendre le pouvoir sur leur santé et leur utérus. Aïssatou Sidibé est infirmière clinicienne à l'Unité mère enfant du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et créatrice du blog Fibromelle, puis de l'organisme de bienfaisance Vivre 100 Fibromes. Marie-Josée Thibert est conseillère en communication pour le réseau de la santé et des services sociaux montréalais et fondatrice de l'organisme à but non lucratif Endométriose Québec.