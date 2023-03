Le Saint curé d'Ars

Jean-Marie Vianney n'aimait pas qu'on parle de lui. Les témoignages recueillis au procès de canonisation sont unanimes. Non seulement il fuyait les honneurs mais le plus simple éloge, le moindre regard tourné vers lui le contrariait beaucoup. Cette recherche de l'obscurité?, ce désir de ne pas attirer les regards nous pose question : comment parler de quelqu'un qui s'enveloppait dans un pareil silence ? Aimé Richardt a évoqué? dans cet ouvrage, avec rigueur, les thèmes favoris de Jean-Marie Vianney et réussit à le rendre proche de nous.