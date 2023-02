Havenfall Tome 2 : Phoenix Flame

Maddie pensait ses problèmes enfin terminés. Elle a sauvé l'auberge de Havenfall du maléfique prince d'Argent et son oncle, l'aubergiste, se remet du mystérieux sort qui l'avait plongé dans le coma. En plus, il lui reste encore quelques semaines d'été pour profiter de Brekken, son ami fiordien. Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger l'auberge : Maddie doit mettre fin au marché noir et ouvrir les portes de l'auberge à Solaria. Alors qu'elle tente d'accomplir ces deux tâches apparemment impossibles, Maddie découvre des secrets qui pourraient tout changer. Et si sauver tout le monde signifiait détruire le seul foyer qu'elle ait jamais connu ?