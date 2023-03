Petit Futé Arabie Saoudite. Edition 2023

Alors que l'Arabie Saoudite s'ouvre aux visiteurs, le Petit Futé défriche cette nouvelle destination en publiant le tout premier guide touristique dédié au pays. Des paysages spectaculaires de déserts et de montagnes, des oasis luxuriantes, des vestiges d'anciennes civilisations et de splendides forteresses et maisons de pisé, des fonds marins intacts... Tous les ingrédients sont réunis pour distiller de la magie lors d'une découverte inoubliable. L'hostilité du Rub' al-Khali, les dunes rouges d'Ad-Dahna, les jebels fantasmagoriques du Hedjaz ou rafraîchissants du Tihamah, les ruines nabatéennes d'Hegra ou l'indolence de Jeddah, l'oasis d'al-Ahsa inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco et les roseraies de Taïf, les villes saintes de La Mecque ou de Médine sont autant d'atmosphères et d'ambiances à parcourir, à mille lieux des clichés. Non, l'Arabie Saoudite n'est pas qu'une vaste plaine sablonneuse. C'est un pays aux paysages changeants et à la population hospitalière qui récompensera les plus aventureux.