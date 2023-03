Les Hathaway Tomes 3 et 4

Les liens qui unissent les membres de la famille Hathaway se sont encore resserrés après les mariages d'Amelia et de Winnifred. Lorsque leur soeur Poppy se met à flirter dangereusement avec un certain Harry Rutledge, propriétaire de l'hôtel londonien où elle séjourne, le clan va tout faire pour protéger la jeune écervelée... Décidément, un vent de rébellion souffle sur la famille ! Depuis l'arrivée de Catherine Marks comme gouvernante, la vie de Leo est chamboulée. Cette femme ne manque pas de toupet et n'hésite pas à le moucher avec des reparties bien senties. Agacé, intrigué, Leo décide d'en apprendre un peu plus sur cette troublante effrontée...