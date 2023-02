Des armes et des âmes

Quoi de plus antinomique que le métier des armes et la mission de prêtre. L'un sert la guerre, l'autre se met au service des Evangiles et de la paix ! Il serait possible de faire une liste des sujets de divergences entre le temporel et le spirituel, mais il semble préférable de s'interroger sur les domaines qui peuvent réunir ces deux mondes que tout semble devoir opposer ! C'est ce à quoi s'attelle le père Ducourneau, aumônier militaire qui fut aussi sous-officier. Il a connu les deux facettes du métier. C'est ainsi que l'auteur, sans mettre de côté les oppositions entre le fer du soldat et le feu du Ciel, y trouve sinon des points communs, du moins une communauté d'âme à travers les grandes parties de son livre : la vocation la mission, la passion. S'appuyant sur sa grande et longue expérience, il témoigne et explique à quel point la force des armes a besoin d'une force d'âme et qu'à l'instar de la sainteté, un comportement exemplaire se vit dehors, mais se nourrit dedans.