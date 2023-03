La trace du passé ; L'ombre de la vérité

Série "Les disparus de Timberline" - Tome 1 & 2 / 4 Où sont les enfants de Timberline ? Vingt-cinq ans après leur disparition, le mystère reste entier... La trace du passé, Carol Ericson Le ruban rose est posé au fond du tiroir vide... Kendall retient un cri de terreur. Car ce ruban, c'est celui que portait sa soeur jumelle quand elle a été enlevée, vingt-cinq ans plus tôt, dans la vieille maison dont Kendall a hérité... Partagée entre horreur et exaspération, elle se confie à Cooper Sloane, le shérif de la ville, un homme aussi séduisant que solitaire... L'ombre de la vérité, Carol Ericson Partagé entre surprise et méfiance, Duke dévisage Beth. Par quel curieux hasard son ex-compagne se trouve-t-elle à Timberline, où lui-même enquête pour le FBI ? Et quelle vraie raison l'a poussée dans cette ville, frappée autrefois par un destin tragique ? Car il ne croit pas une seconde à l'excuse d'un prétendu reportage... Insistant, curieux, il tente d'en savoir plus... Romans réédités