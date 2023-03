Contes d'Asie

Ce recueil de 96 pages propose de voyager dans tout le continent asiatique pour découvrir toute sa richesse et sa diversité : Chine, Tibet, Vietnam, Japon, Inde, Indonésie, Corée, Népal... Le lecteur découvre des histoires magiques et traditionnelles, mettant en scène des animaux et des personnages issus de la culture de chaque pays. On se laisse emporter par les histoires d'un cerf-volant de soie au Tibet, d'une grue et de carpes en Inde, du génie du mont Tan Vien au Vietnam, du monstre de la montagne au Népal, de la fée du ciel en Indonésie ou des rouleaux d'un vieux moine au Japon. Des contes pour voyager, découvrir et rêver.