Les animaux de la forêt. Dès 3 ans

L'enfant découvre les animaux de la forêt en s'amusant à coller les bébés auprès de leurs parents. Sur chaque double page, il va ainsi réunir les membres de deux familles. Pour se faire, il devra retrouver les autocollants de leurs bébés (après avoir bien regardé la forme de chaque zone à compléter), manipuler ses autocollants, puis compléter l'image. Il réunira donc les familles Cerf et Ecureuil, les familles Renard et Faisan, les familles Lièvre et Hérisson, les familles Sanglier et Chouette, et les familles Blaireau et Taupe.