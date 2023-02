Baki the Grappler Tome 11 . Edition de luxe

Père contre fils. Pour qui sera la gifle ? C'est le jour tant attendu. Celui durant lequel Baki va affronter l'homme qu'il veut battre et dépasser depuis toujours : son père, Yûjirô. Hors de question pour autant de souffler car Baki veut s'échauffer jusqu'au bout afin d'être au niveau. Ca tombe bien. Ses adversaires d'hier sont venus en amis lui servir de partenaires et de soutiens. Mais tous ces renforts s'avèreront-ils suffisants ? Baki parviendra-t-il à atteindre le but qu'il s'était fixé ? Le fils vaincra-t-il le père ? Et devant cette confrontation quasi-biblique, quelle position pour la mère ? Découvrez avec ce tome, un tournant majeur dans la vie de Baki, et dans l'histoire de sa famille !!