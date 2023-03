Les véhicules

Des camions aux grosses roues, des engins de chantier, des avions en vol, des véhicules qui roulent vite et d'autres plus lents, des deux-roues, des bateaux qui naviguent, de joyeux conducteurs... L'enfant découvre des modèles en couleurs, puis il s'amuse à retrouver ses crayons et à colorier ses véhicules préférés ! Plus de 60 véhicules et engins à colorier !