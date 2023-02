Personne n'échappe au rythme des saisons, pas même les personnages Disney et Pixar ! Chaque saison est synonyme de bonheur et d'émerveillement au gré des activités saisonales, que ce soit pour faire du surf à Hawaii, courir dans les forêts féériques, donner vie à des bonhommes de neige ou encore jouer dans les feuilles tombantes des mois d'automne ! 100 coloriages mystères pour découvrir quelle saison et quels personnages se cachent sous vos crayons !