Le guide du géologue amateur

Grâce à ce guide, riche de plus de 600 illustrations, le géologue amateur trouvera toutes les indications pour associer un nom au minéral ou à la roche observés au bord du sentier. Un chapitre est également consacré aux fossiles, avec des critères pour reconnaître la famille et l'espèce et appréhender ainsi leur environnement et leur âge. En fin d'ouvrage, des cartes en couleurs donnent les clefs pour comprendre les paysages de nos régions et reconstituer leur histoire. Dans cette nouvelle édition actualisée, des QRCodes permettent d'accéder à une bibliothèque d'images en couleur.