Le groupe thérapeutique. Approche intégrative, 2e édition

Pour Carl Rogers, le groupe thérapeutique est l'invention sociale qui a eu l'expansion la plus rapide du siècle et qui est sans doute la plus puissante et la plus féconde . Aujourd'hui, les pratiques de groupe sont solidement implantées dans le champ de la psychothérapie, et se sont révélées particulièrement riches et efficaces. La thérapie groupale s'est nourrie de différents apports (psychologie sociale, psychodrame, psychanalyse, Gestalt-théorie...). Elle a su les utiliser et les intégrer pour fonder une pratique profondément originale. Trop souvent, la thérapie groupale n'a été présentée que du point de vue, forcément réducteur, d'une seule école. La spécificité de cet ouvrage est de proposer une synthèse actuelle qui aborde le groupe thérapeutique dans une orientation intégrative. L'ouvrage explore : - Les fondements (historiques, méthodologiques et pratiques) de la thérapie groupale ; - Les processus qu'elle met en oeuvre au service du changement ; - Les axes de travail spécifiques qu'offre la situation groupale ; - Les moteurs du changement qu'elle permet aux trois niveaux personnel, interpersonnel et social ; - Enfin, les effets le plus souvent constatés chez les patients.