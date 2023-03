La naissance de la vie

Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations pour découvrir comment est apparue la vie sur Terre et comment elle s'est développée. Depuis le Big Bang il y a plus de 13, 7 milliards d'années jusqu'aux premiers hommes modernes, il y a 300 000 ans.