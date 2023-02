Le pajé et la pluie

Le récit de la vie d'un peuple amérindien du Brésil entré en contact avec les Blancs il y a quelques décennies et de son chef Almir. On y apprend du côté amérindien l'histoire tragique de l'entrée en contact avec la civilisation brésilienne blanche, les ravages des épidémies qui déciment en quelques années un peuple entier, la destruction méthodique d'une culture par les évangéliques, tout du moins ce qu'il en reste après un tel effondrement démographique, la volonté patiente de se reconstruire, un processus de gouvernance patient et démocratique, même face aux ennemis intérieurs qui pactisent avec les déforesteurs. Almir partage avec nous la vie de son peuple, ses mythes des origines, la résistance et la résilience étonnante - lectrices et lecteurs le découvriront - des esprits. Enfin, nous découvrirons un peuple que la colonisation et son cortège d'aliénations n'ont pas condamné au ressentiment ou à la haine. Une leçon d'élévation morale admirable.