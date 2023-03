Iron Man l'Intégrale : 1979-1981

Tony Stark a touché le fond... de la bouteille, et il lui faut maintenant trouver le moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Il part pour un voyage autour du monde, mais ses ennemis ne lui laissent aucun répit, que ce soit l'Homme de Titanium ou le terrible Force. Il doit aussi se méfier de ses amis puisque Nick Fury et le S. H. I. E. L. D. veulent faire une OPA sur sa société ! Et en plus, le chemin d'Iron Man croise celui de Hulk ! David Michelinie et Bob Layton ont fait les beaux jours d'Iron Man, et pas qu'une fois puisque l'album MARVEL EPIC : STARK WARS qui sort ce mois-ci, vous présente une autre période de leur oeuvre (postérieure aux épisodes publiés ici). Les auteurs explorent dans cet album, les conséquences de la célèbre saga Le diable en bouteille, publiée dans l'Intégrale précédente.