Iron Man : La guerre des armures

Tony Stark traverse la plus grosse crise de son existence : les secrets de sa technologie ont été volés et revendus au plus offrant ! Les circuits qui équipent Iron Man sont intégrés aux armures de militaires, et même de super-vilains ! En tant qu'Iron Man, Stark va tout faire pour empêcher un usage néfaste de ses inventions... ce qui pourrait l'amener en conflit direct avec un certain Captain America ! Cette période très appréciée des fans d'Iron Man, fleuron de l'époque Strange, méritait bien un épais volume à l'occasion des 60 ans du héros. On y retrouve la célèbre Guerre des Armures, ainsi que des épisodes qui n'avaient pas été réédités en France depuis la fin des années 80 !