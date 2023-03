Le monde de la Bible N° 244

Qui était Paul et comment vécut-il ? Voici un éclairage sur le parcours de cet infatigable voyageur, depuis ses origines et son judaïsme dans le monde romain, jusqu'à sa conversion au christianisme et sa relation au Christ et aux communautés chrétiennes. Ses écrits, ses lettres, ont longtemps dominé la grande théologie chrétienne. Pour quelle raison, alors que sa pensée est teintée d'opposition et son caractère réputé autoritaire ? A-t-il vraiment renié son judaïsme ? Etait-il réellement homophobe et machiste selon l'image parfois véhiculée aujourd'hui ? Daniel Marguerat, exégète et spécialiste de l'apôtre Paul, clôturera le dossier en nous donnant une représentation avertie du personnage de Paul dans la perspective du XXIè siècle.