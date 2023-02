La Prière ou l'art de recevoir. Un guide de prière

La perte d'un emploi ou d'un être cher, une maladie, une dépression sont des événements qui nous paraissent d'abord impossibles à surmonter. Mais le temps de l'épreuve, inéluctable dans une vie humaine, je peux le vivre aussi comme une révélation, celle de la vérité qui fonde toute prière : j'ai accès, à l'intérieur de moi, à une Source d'inspiration, de puissance, de justesse qui me dépasse infiniment, donne sans limites et ne m'appelle en aucune manière à souffrir. Qu'est-ce que prier ? Qui prions-nous ? Quelles sont les conditions spirituelles à respecter pour que notre prière soit exaucée ? Comment prier ? Que demander dans nos prières ? Pour répondre à ces questions, il faut partir de l'enseignement fondamental du Christ sur cette manière de vivre nouvelle qu'il est venu offrir à l'humanité : prier, c'est m'ouvrir à ce plus que moi à l'intérieur de moi, pour recevoir la plénitude de ma vie et le vrai bonheur auquel j'aspire.